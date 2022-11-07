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Мэр Нью-Йорка признал, что миграционная система в США не работает

Мэр Нью-Йорка признал, что миграционная система в США не работает Система предоставления убежища мигрантам в США не работает, это видно на примере недовольных политикой администрации губернаторов-республиканцев штатов Техас и Аризона, которые выдворяют нелегалов на автобусах в северные штаты, контролируемые демократами.
Другие страны
7 ноября 2022 г. 12:20
Мэр Нью-Йорка признал, что миграционная система в США не работает

Система предоставления убежища мигрантам в США не работает, это видно на примере недовольных политикой администрации губернаторов-республиканцев штатов Техас и Аризона, которые выдворяют нелегалов на автобусах в северные штаты, контролируемые демократами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в интервью телеканалу CBS для программы, посвященной ситуации с мигрантами в городе.

Мэр мегаполиса указал, что в город прибыло уже свыше 22 тыс. нелегальных мигрантов. Главу Техаса Грега Эбботта Адамс обвинил в создании "рукотворного кризиса" в городе.

"Система перестала работать. Мы отложили решение этой проблемы в долгий ящик", - указал мэр. Он согласился со словами журналиста канала о том, что ни демократы, ни республиканцы не преуспели в том, чтобы "исправить" ситуацию с нелегалами.

По словам бывшей советницы по иммиграционной политике в администрациях Джорджа Буша и Барака Обамы Терезы Кардинал Браун, с которой побеседовал канал, "система предоставления убежища обрушилась".

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