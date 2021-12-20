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Мэр Нью-Йорка обратился за помощью к Байдену из-за роста заболеваемости COVID-19

Мэр Нью-Йорка обратился за помощью к Байдену из-за роста заболеваемости COVID-19 Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио обратился к президенту США Джо Байдену с призывом об оказании срочной помощи мегаполису в связи с резким ростом там заболеваемости COVID-19.
Другие страны
20 декабря 2021 г. 11:04
Мэр Нью-Йорка обратился за помощью к Байдену из-за роста заболеваемости COVID-19

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио обратился к президенту США Джо Байдену с призывом об оказании срочной помощи мегаполису в связи с резким ростом там заболеваемости COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, только в субботу в городе было зафиксировано более 5 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, темпы распространения которой значительно возросли с приходом "омикрон"-штамма.

В связи с новой вспышкой пандемии, в городе уже отменен ряд рождественских мероприятий и поставлено под вопрос проведение традиционной массовой встречи Нового года на Таймс-сквер - решение о том, состоится ли она, будет принято де Блазио позднее на этой неделе.

Де Блазио, в частности, призвал Байдена воспользоваться Законом об оборонном производстве от 1950 года (принят с началом Корейской войны в том числе с целью широкой мобилизации оборонных возможностей страны) для предоставления жителям Нью-Йорка большего количества домашних тестов по выявлению заражения коронавирусом и возможностей получения лечения с использованием моноклональных антител. Мэр также попросил президента максимально ускорить процесс одобрения к применению противовирусных таблеток компании Pfizer.

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Версия на азербайджанском языке Nyu-Yorkun meri koronavirusa görə ölkə Prezidentindən kömək istəyib
Версия на английском языке New York Mayor seeks help from Biden amid rising COVID incidence

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