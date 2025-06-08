Мэр Лос-Анджелеса: Нацгвардию не задействовали в подавлении беспорядков

Войска Национальной гвардии США не были развернуты и задействованы в Лос-Анджелесе для обеспечения общественного порядка на фоне протестов и столкновений в городе, вопреки словам президента США Дональда Трампа.

Войска Национальной гвардии США не были развернуты и задействованы в Лос-Анджелесе для обеспечения общественного порядка на фоне протестов и столкновений в городе, вопреки словам президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщила мэр Лос-Анджелеса Карен Басс в своем аккаунте в соцсети X.

"Просто чтобы было ясно: Национальная гвардия не была развернута на территории Лос-Анджелеса", - написала Басс.

Она поблагодарила правоохранительные органы города и штата Калифорния, а также его губернатора Гэвина Ньюсома за проводимую работу по поддержанию порядка в Лос-Анджелесе.

Ранее президент США Дональд Трамп поблагодарил войска Национальной гвардии за то, что они "отлично поработали" в Лос-Анджелесе и справились с беспорядками.