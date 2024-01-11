Мэр Лондона: Выход из ЕС уже обошелся британской экономике в 178 млрд долларов

Выход Великобритании из состава Евросоюза уже обошелся британской экономике в 140 млрд фунт стерлингов (178 млрд долларов), а к 2035 году эта цифра грозит вырасти более чем вдвое - до 311 млрд (398 млрд долларов).

Выход Великобритании из состава Евросоюза уже обошелся британской экономике в 140 млрд фунт стерлингов (178 млрд долларов), а к 2035 году эта цифра грозит вырасти более чем вдвое - до 311 млрд (398 млрд долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил мэр Лондона Садик Хан.

"Сейчас очевидно, что Brexit не работает. Brexit тянет экономику вниз и приводит к увеличению стоимость жизни в стране. Из-за него дорожают продукты, растут расходы домохозяйств и ухудшаются условия, в которых вынуждены работать такие важные для нас отрасли, как гостиничный и ресторанный бизнес, строительство и сфера финансовых услуг", - заявил Хан, представляющий оппозиционную Лейбористскую партию.

По его словам, кризис, вызванный той ценой, которую Великобритания вынуждена платить за Brexit, можно преодолеть, только если выбрать зрелый подход и наладить торговые отношения с европейскими соседями.

Лейбористская партия, которая, согласно последним опросам, может значительно опередить консерваторов на предстоящих в этом году парламентских выборах, выступает за срочные переговоры об укреплении отношений между ЕС и Великобританией, в первую очередь в сфере торговли. По словам Хана, новая сделка с Брюсселем, которая будет означать несколько уступок со стороны Лондона, позволит "придать новый мощный импульс экономике и повысить уровень жизни" в королевстве, обеспечив также условия для более быстрого экономического роста в будущем.