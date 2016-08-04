Мэр Лондона призвал жителей города к бдительности после нападения на Рассел-сквер

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Мэр Лондона Садик Хан призвал жителей британской столицы сохранять спокойствие и бдительность после нападения с ножом, совершенного сегодня ночью в центре города, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Мэр города призвал жителей сообщать полиции о всех подозрительных вещах на улицах города.

В результате нападения на прохожих вооруженного ножом мужчины одна женщина скончалась и еще по меньшей мере пять человек получили ранения.

Нападавшим оказался 19-летний юноша, которого полицейским удалось задержать, применив электрошокеры. Его личность пока не раскрывается. По данным полиции, версия террористического нападения является одной из основных.