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    Мэр Лондона призвал жителей города к бдительности после нападения на Рассел-сквер

    В результате нападения одна женщина скончалась и еще по меньшей мере пять человек получили ранения

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Мэр Лондона Садик Хан призвал жителей британской столицы сохранять спокойствие и бдительность после нападения с ножом, совершенного сегодня ночью в центре города, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Мэр города призвал жителей сообщать полиции о всех подозрительных вещах на улицах города. 

    В результате нападения на прохожих вооруженного ножом мужчины одна женщина скончалась и еще по меньшей мере пять человек получили ранения.

    Нападавшим оказался 19-летний юноша, которого полицейским удалось задержать, применив электрошокеры. Его личность пока не раскрывается. По данным полиции, версия террористического нападения является одной из основных.

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