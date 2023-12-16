Мэр Лондона отказал Киеву в передаче подлежащих утилизации машин

Мэр Лондона Садик Хан ответил отказом на просьбу мэра Киева Виталия Кличко передать Украине автомобили, которые отправляются на утилизацию из-за несоответствия экологическим стандартам столицы Великобритании.

Мэр Лондона Садик Хан ответил отказом на просьбу мэра Киева Виталия Кличко передать Украине автомобили, которые отправляются на утилизацию из-за несоответствия экологическим стандартам столицы Великобритании.

Об этом Report сообщает со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

Кличко попросил машины, чтобы использовать их в "различных спасательных и транспортных целях" в зоне конфликта. Садик Хан объяснил отказ ограничениями закона об администрации Большого Лондона от 1999 года. Передача подлежащих утилизации машин противоречила бы законодательству, которое требует, чтобы инициативы властей "приносили пользу жителям Лондона с экономической, социальной или экологической точки зрения", говорится в документе.

Садик Хан летом расширил втрое площадь зоны сверхнизких выбросов. При использовании автомобиля, который не соответствует правилам, жители должны платить £12,5 в сутки. Внутри зоны разрешено использовать машины с дизельным двигателем не ниже стандарта Евро-6. Для автомобилей на бензине — двигатели не ниже стандарта Евро-3. Владельцы не соответствующих требованиям машин могут получить £2 тыс. за утилизацию автомобиля.