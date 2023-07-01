О нас

Мэр Лиона попросил помощи полиции из-за беспорядков

Мэр Лиона попросил помощи полиции из-за беспорядков Мэр Лиона Грегори Дусе обратился к полиции за помощью из-за невозможности самостоятельно бороться с беспорядками.
Другие страны
1 июля 2023 г. 18:39
Мэр Лиона попросил помощи полиции из-за беспорядков

Мэр Лиона Грегори Дусе обратился к полиции за помощью из-за невозможности самостоятельно бороться с беспорядками.

Как передает Report, об этом пишет французская газета Monde.

"Мы имеем дело с чрезвычайно мобильными зачинщиками беспорядков. Нам необходимо полицейское подкрепление, чтобы реагировать мгновенно", — сказал мэр.

Он добавил, что, 30 июня, сотрудников правоохранительных органов было недостаточно, чтобы противостоять вышедшим на беспорядки гражданам. Дусе счел, что город минувшей ночью столкнулся с беспрецедентным насилием: 40 магазинов разграбили, около 20 машин подожгли.

Ранее сообщалось о выдвижении бойцов элитного подразделения полиции в Лион из-за масштабных погромов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Лидеры Украины и Испании подписали декларацию по Совету Украина - НАТО
Лидеры Украины и Испании подписали декларацию по Совету Украина - НАТО
1 июля 2023 г. 19:13
В ФРГ при утечке неизвестного вещества в супермаркете пострадали не менее 18 человек
В ФРГ при утечке неизвестного вещества в супермаркете пострадали не менее 18 человек
1 июля 2023 г. 18:01
Премьер Швеции обсудит в США вступление в НАТО
Премьер Швеции обсудит в США вступление в НАТО
1 июля 2023 г. 17:59
Испании отправит Украине еще четырех танков Leopard
Испании отправит Украине еще четырех танков Leopard
1 июля 2023 г. 17:41
В Казахстане с 1 июля повысили предельные оптовые цены на сжиженный газ
В Казахстане с 1 июля повысили предельные оптовые цены на сжиженный газ
1 июля 2023 г. 17:29
В Лион выдвигаются бойцы элитного подразделения полиции из-за масштабных погромов
В Лион выдвигаются бойцы элитного подразделения полиции из-за масштабных погромов
1 июля 2023 г. 17:17
Во Франции с начала беспорядков задержали около 2,4 тыс. человек
Во Франции с начала беспорядков задержали около 2,4 тыс. человек
1 июля 2023 г. 17:05
Макрон перенес госвизит в Германию из-за протестов во Франции
Макрон перенес госвизит в Германию из-за протестов во Франции
1 июля 2023 г. 16:59
ПА ОБСЕ решила не проводить заседания в странах, выдающих визы россиянам
ПА ОБСЕ решила не проводить заседания в странах, выдающих визы россиянам
1 июля 2023 г. 16:44
Премьер Испании объявил о новом пакете помощи Украине
Премьер Испании объявил о новом пакете помощи Украине
1 июля 2023 г. 16:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi