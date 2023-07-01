Мэр Лиона попросил помощи полиции из-за беспорядков

Мэр Лиона Грегори Дусе обратился к полиции за помощью из-за невозможности самостоятельно бороться с беспорядками.
Как передает
"Мы имеем дело с чрезвычайно мобильными зачинщиками беспорядков. Нам необходимо полицейское подкрепление, чтобы реагировать мгновенно", — сказал мэр.
Он добавил, что, 30 июня, сотрудников правоохранительных органов было недостаточно, чтобы противостоять вышедшим на беспорядки гражданам. Дусе счел, что город минувшей ночью столкнулся с беспрецедентным насилием: 40 магазинов разграбили, около 20 машин подожгли.
Ранее сообщалось о выдвижении бойцов элитного подразделения полиции в Лион из-за масштабных погромов.