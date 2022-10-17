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Мэр Киева сообщил о еще двух взрывах в центре города

Мэр Киева сообщил о еще двух взрывах в центре города Число взрывов в центре Киева (Украина) в понедельник утром достигло четырех.
Другие страны
17 октября 2022 г. 10:45
Мэр Киева сообщил о еще двух взрывах в центре города

Число взрывов в центре Киева (Украина) в понедельник утром достигло четырех.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Еще два взрыва в Шевченковском районе", - написал он в Telegram-канале.

Ранее он сообщал о двух взрывах в данном районе.

Украинские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали о клубах дыма над зданием энергетической компании "Укрэнерго".

08.25

Киев подвергся атакам с использованием дронов-камикадзе.

Как передает Report, об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram-канале.

"Нам нужно больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медлительные действия. Больше оружия для защиты неба", - написал А. Ермак.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе города.

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Версия на английском языке Kyiv hit by kamikaze drones - UPDATED
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