Мэр Киева сообщил о еще двух взрывах в центре города

Число взрывов в центре Киева (Украина) в понедельник утром достигло четырех.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
"Еще два взрыва в Шевченковском районе", - написал он в Telegram-канале.
Ранее он сообщал о двух взрывах в данном районе.
Украинские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали о клубах дыма над зданием энергетической компании "Укрэнерго".
Киев подвергся атакам с использованием дронов-камикадзе.
Как передает
"Нам нужно больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медлительные действия. Больше оружия для защиты неба", - написал А. Ермак.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе города.