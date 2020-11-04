Мэр Киева Кличко рассказал, что вылечился от коронавируса

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что вылечился после инфицирования коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что вылечился после инфицирования коронавирусом, чувствует себя хорошо и готов приступить к работе. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, Кличко сказал это в среду во время онлайн-брифинга.

"Мой тест на коронавирус негативный, я чувствую себя хорошо. То есть сейчас полон сил и готов работать", - отметил он.

Кличко сказал о том, что он заразился коронавирусом 24 октября. По этой причине он не смог проголосовать на местных выборах 25 октября.

Заместитель главы Киевской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов сообщал на брифинге 3 ноября, что по итогам подсчетов 56% голосов на выборах мэра столицы лидирует Кличко. По данным СМИ, у Кличко есть шансы одержать победу уже в первом туре.