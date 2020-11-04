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Мэр Киева Кличко рассказал, что вылечился от коронавируса

Мэр Киева Кличко рассказал, что вылечился от коронавируса Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что вылечился после инфицирования коронавирусом
Другие страны
4 ноября 2020 г. 15:04
Мэр Киева Кличко рассказал, что вылечился от коронавируса

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что вылечился после инфицирования коронавирусом, чувствует себя хорошо и готов приступить к работе. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, Кличко сказал это в среду во время онлайн-брифинга.

"Мой тест на коронавирус негативный, я чувствую себя хорошо. То есть сейчас полон сил и готов работать", - отметил он.

Кличко сказал о том, что он заразился коронавирусом 24 октября. По этой причине он не смог проголосовать на местных выборах 25 октября.

Заместитель главы Киевской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов сообщал на брифинге 3 ноября, что по итогам подсчетов 56% голосов на выборах мэра столицы лидирует Кличко. По данным СМИ, у Кличко есть шансы одержать победу уже в первом туре.

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