Мэр канадского города: убийства сотен невинных людей в Ходжалы не должно быть забыто

Убийства и ранения сотен невинных людей в Ходжалы никогда не должны быть забыты.
Как передает американское бюро
Согласно документу, 26 февраля 2023 года объявлено в Эдмонтоне Днем памяти жертв Ходжалы.
В постановлении отмечается, что в ночь на 26 февраля 2023 года тысячи азербайджанцев, проживающих в Канаде, отмечают 31-ю годовщину Ходжалинского геноцида. Эту трагедию, во время которой были убиты, ранены и взяты в плен сотни невинных людей, никогда нельзя забывать, нельзя отрицать страдания этих людей. Мэр города отметил в прокламации, что необходимо защищать права человека, а виновные в этой резне, дискриминации и ненависти должны быть наказаны.