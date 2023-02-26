Мэр канадского города: убийства сотен невинных людей в Ходжалы не должно быть забыто

Убийство и ранения сотен невинных людей в Ходжалы никогда не должны быть забыты.

Убийства и ранения сотен невинных людей в Ходжалы никогда не должны быть забыты.

Как передает американское бюро Report , об этом говорится в постановлении мэра столицы канадской провинции Альберта города Эдмонтона Амарджита Сохи.

Согласно документу, 26 февраля 2023 года объявлено в Эдмонтоне Днем памяти жертв Ходжалы.

В постановлении отмечается, что в ночь на 26 февраля 2023 года тысячи азербайджанцев, проживающих в Канаде, отмечают 31-ю годовщину Ходжалинского геноцида. Эту трагедию, во время которой были убиты, ранены и взяты в плен сотни невинных людей, никогда нельзя забывать, нельзя отрицать страдания этих людей. Мэр города отметил в прокламации, что необходимо защищать права человека, а виновные в этой резне, дискриминации и ненависти должны быть наказаны.