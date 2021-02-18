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Мэр из Техаса, рекомендовавший жителям самим справляться с непогодой, подал в отставку

Мэр из Техаса, рекомендовавший жителям самим справляться с непогодой, подал в отставку Ранее он порекомендовал жителям самим справляться с последствиями снежной бури и не ждать помощи от властей
Другие страны
18 февраля 2021 г. 15:19
Мэр из Техаса, рекомендовавший жителям самим справляться с непогодой, подал в отставку

Мэр Колорадо-Сити (штат Техас) Тим Бойд подал в отставку после того, как рекомендовал его жителям самим справляться с последствиями аномальных морозов и снегопадов и не надеться на помощь властей, которые, по его утверждению, не обязаны им ее предоставлять. Как передает Report, об этом сообщила телекомпания NBC.

"Никто ничего не должен вам или вашей семье, как и не является обязанностью местных властей поддерживать вас в трудные времена, такие как сейчас!" - написал Бойд в Facebook. По мнению теперь уже бывшего мэра, все жалующиеся на холода являются лентяями, привыкшими к тому, что о них кто-то заботится. Вскоре, как сообщила NBC, утверждения Бойда были удалены из соцсети.

Такая реакция мэра на многочисленные призывы о помощи жителей Колорадо-Сити, лишившихся электро и водоснабжения из-за прошедшей в понедельник в штате Техас снежной бури, вызвала бурное негодование горожан, вследствие чего он вынужден был подать в отставку, сообщил телекомпании управляющий городом Дэвид Гувер. От дальнейших комментариев он воздержался.

Согласно последним данным, из-за снежной бури около 3,2 млн жителей Техаса по-прежнему остаются без электроснабжения, более 260 тыс. из них лишены водопроводной воды.

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