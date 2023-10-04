Мэр Ирпеня: Мы видим большую поддержку со стороны Азербайджана

Украинский город-герой Ирпень, который до недавнего времени был заполнен звуками радости и улыбок, сегодня ведет свою борьбу за восстановление после полного разрушения в ходе войны.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин в интервью Report рассказал о восстановлении города и помощи Азербайджана в этом вопросе.

- Как Вы оцениваете нынешний уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Украиной?

- Мы видим большую поддержку со стороны Азербайджана. Между странами сложились очень хорошие дружеские отношения. Но я хочу особенно отметить именно город Ирпень, потому что на форуме в Лондоне глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов четко заявил, что страна примет участие в отстраивании Украины, и начнет это делать именно с нашего города.

К тому же у нашего города очень давние отношения с Азербайджаном. В Ирпене большая азербайджанская диаспора. В нашем городе есть парк, памятник, самая большая школа и музей имени Зарифы Алиевой. Наша центральная улица также носит имя Зарифы Алиевой.

У нас очень активная диаспора Азербайджана, которая часто присоединяется к городским мероприятиям. В апреле следующего года мы готовимся провести день Азербайджанской культуры в нашем городе.

У нас очень дружественные и теплые отношения с послом Азербайджана в Украине, и мы проводим многие мероприятия вместе. И официальные делегации, которые приезжают в Украину, практически все посещают и Ирпень.

- Азербайджан активно помогает в восстановлении города. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этой помощи.

- Ирпень – это тот город, который оставался последним перед столицей - Киевом. Первая победа вооруженных сил Украины была именно в Ирпене. Но, к сожалению, в то же время Ирпень стал самым пострадавшим городом: 70% инфраструктуры города повреждено и разрушено.

Тогда я обратился к посольству Азербайджана в Украине, сказав, что многие годы мы доказывали свою дружбу поступками, и я прошу вас отремонтировать школу, чтобы, как и в Азербайджане, как во всем мире, дети в сентябре могли пойти учиться.

Здание школы сильно пострадало, и мне казалось, что отремонтировать его быстро просто невозможно. Однако компания SOCAR и посольство Азербайджана взялись за капитальной ремонт школы. За три с половиной месяца они его завершили, и наши детки в сентябре пошли учиться.

На этом помощь не закончилась. Во время блэкаута SOCAR подарил большой дизельный генератор для школы, а позже провел работы по ее утеплению. Также, SOCAR под руководством правительства подтвердил ремонт нашей большой поликлиники, на что уже выделены деньги.

Помимо этого, мы подали три проекта на согласование президенту. Первый проект – это дом культуры, который был полностью уничтожен. Он очень важен для нас, потому что там не просто выступали наши дети, а они еще и обучались: было больше 50 групп кружков, где 15 тысяч детей проходили обучение. Другого такого помещения у нас нет.

Мы также предложили, что, если Азербайджан возьмется за этот проект, отдельное крыло этого здания будет посвящено культуре Азербайджана.

Второй проект на рассмотрении – это жилой девятиэтажный дом, один из тех, который полностью был разрушен.

А третий проект – это школа рисования и музыки. Мы дали возможность Азербайджану спроектировать его самому. К нам приезжал посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев, а также зампредседателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики Ильгар Исбатов. Мы ездили показывали им эти объекты.

В целом, у нас пострадали и садики, и школы, и больницы. Там не было военных объектов, но город просто сравняли с землей. Мы отстояли его. Я тогда был командиром территориальной обороны и воевал за свой город. И мы выиграли, но многие объекты инфраструктуры города были разрушены.

- Каким Вы видите сотрудничество двух стран в будущем?

- У нас с Азербайджаном много общего. Как Азербайджан воевал и отвоевал свои земли, так и Украина сейчас ведет войну за свои территории. Украина ни на кого не нападала. Мы воюем за свои территории, за своего президента, и это подтвердил уже весь цивилизованный мир. То же самое было и у Азербайджана.

Мы уважаем территориальную целостность Азербайджана, потому что для каждой страны это самое главное. Конечно же, мы поддерживаем Азербайджан и дальше будем. У наших стран очень много схожего: И у вас была беда, вы отвоевали свой мир, и у нас сейчас идет война за него.

Мы воюем за свое, мы же не пойдем дальше воевать на территорию России. Мы должны освободить свои территории, как это сделал Азербайджан. Мы хотим дать возможность людям жить в мире. Однако мы не отдадим России ни пяди своей территории.

Вы знаете, дух украинского народа сейчас максимально высок, мы максимально объединены ради победы.

Мы не дали врагу пройти дальше. Надо понимать, что, если бы не Ирпень, уже не было бы столицы. Это большое мужество нашего народа и наших жителей.

Их было в 10 раз больше, но мы были сплочены и боролись за каждый метр своего города. Борьба шла больше месяца, но мы выстояли, хоть и дорогой ценой.

Это был первый шаг, а второй – полностью отстроить город.

Дух Украины сломить невозможно. Мы будем бороться до конца, так же, как и азербайджанский народ боролся в Карабахской войне и его дух не смогли сломить. Как и Азербайджан, мы победим и вернем свои земли.