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Мэр Хиросимы осудил наращивание вооружений по всему миру

Мэр Хиросимы осудил наращивание вооружений по всему миру Страны, занимающиеся наращиванием вооружений, включая ядерных, должны вместо этого вступать в диалог и выстраивать отношения доверия, на основе которых и будет строиться их собственная безопасность.
Другие страны
6 августа 2025 г. 04:15
Мэр Хиросимы осудил наращивание вооружений по всему миру

Страны, занимающиеся наращиванием вооружений, включая ядерных, должны вместо этого вступать в диалог и выстраивать отношения доверия, на основе которых и будет строиться их собственная безопасность.

Как передает Report, такую уверенность, выступая на мемориальной церемонии по случаю 80-й годовщины американской атомной бомбардировки, выразил мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи.

"Правители по всему миру. Разве страны, которые наращивают вооружения, включая ядерные, не несут ответственность за то, чтобы вести между собой конструктивный диалог?" - отметил он, пригласив мировых лидеров посетить Хиросиму, чтобы своими глазами увидеть последствия применения атомного оружия. "Вы должны начать диалог, направленный на построение доверительных отношений, на основе которых и будет строиться ваша собственная безопасность", - добавил он.

Мацуи выразил обеспокоенность по поводу того, что "США и Россия продолжают обладать около 90% от всего мирового ядерного арсенала". Мэр Хиросимы также выразил озабоченность в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. "Процесс наращивания вооружений по всему миру ускоряется", - добавил он.

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