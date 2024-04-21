Мэр города во Франции выкрикнул нацистское приветствие

Мэр французского города Вильнёв-Сен-Жорж Филипп Годен использовал нацистское приветствие во время собрания муниципального совета.

Мэр французского города Вильнёв-Сен-Жорж Филипп Годен использовал нацистское приветствие во время собрания муниципального совета.

Как передает Report , об этом пишет газета Le Figaro.

По данным издания, во время заседания муниципального совета Годен был выведен из себя упреками оппозиции, которая утверждала, что градоначальник "вступил в сговор с крайне правыми для победы в выборах мэра города".

В ответ на упреки Годен сделал жест нацистского приветствия, одновременно воскликнув нацистское приветствие, хотя позднее он принес извинения.

"Я признаю, что неправильно себя повел, за что приношу свои извинения на 200%", — заявил он.

Общаясь с представителями французского телеканала BFMTV, он объяснил, что его выходка была не более, чем шуткой. При этом соперники Годена намереваются добиться его отставки.

"Мы должны называть вещи своими именами: это был антисемитский акт. Мы больше не хотим, чтобы нас представлял мэр, который не осознает серьезности своих действий", — заявил заместитель мэра по финансовым вопросам Эммануэль Гугуньян-Задиг.