О нас

Мэр города во Франции выкрикнул нацистское приветствие

Мэр города во Франции выкрикнул нацистское приветствие Мэр французского города Вильнёв-Сен-Жорж Филипп Годен использовал нацистское приветствие во время собрания муниципального совета.
Другие страны
21 апреля 2024 г. 20:05
Мэр города во Франции выкрикнул нацистское приветствие

Мэр французского города Вильнёв-Сен-Жорж Филипп Годен использовал нацистское приветствие во время собрания муниципального совета.

Как передает Report, об этом пишет газета Le Figaro.

По данным издания, во время заседания муниципального совета Годен был выведен из себя упреками оппозиции, которая утверждала, что градоначальник "вступил в сговор с крайне правыми для победы в выборах мэра города".

В ответ на упреки Годен сделал жест нацистского приветствия, одновременно воскликнув нацистское приветствие, хотя позднее он принес извинения.

"Я признаю, что неправильно себя повел, за что приношу свои извинения на 200%", — заявил он.

Общаясь с представителями французского телеканала BFMTV, он объяснил, что его выходка была не более, чем шуткой. При этом соперники Годена намереваются добиться его отставки.

"Мы должны называть вещи своими именами: это был антисемитский акт. Мы больше не хотим, чтобы нас представлял мэр, который не осознает серьезности своих действий", — заявил заместитель мэра по финансовым вопросам Эммануэль Гугуньян-Задиг.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fransada şəhər meri nasist salamı verib

Другие новости из категории

Нетаньяху заявил, что Израиль усилит давление на ХАМАС
Нетаньяху заявил, что Израиль усилит давление на ХАМАС
21 апреля 2024 г. 18:55
В Нигере состоялась демонстрация с требованием вывода войск США
В Нигере состоялась демонстрация с требованием вывода войск США
21 апреля 2024 г. 18:35
В Германии 27 школьников пострадали в ДТП с автобусом
В Германии 27 школьников пострадали в ДТП с автобусом
21 апреля 2024 г. 17:54
Около 3 тыс. жителей Мьянмы пересекли границу с Таиландом из-за боевых действий
Около 3 тыс. жителей Мьянмы пересекли границу с Таиландом из-за боевых действий
21 апреля 2024 г. 16:38
Под угрозой паводка в Китае оказались более 127 млн человек
Под угрозой паводка в Китае оказались более 127 млн человек
21 апреля 2024 г. 16:16
На востоке Сирии произошел пожар на нефтепроводе
На востоке Сирии произошел пожар на нефтепроводе
21 апреля 2024 г. 13:42
НАТО проведет учения с целью совершенствования противовоздушной обороны
НАТО проведет учения с целью совершенствования противовоздушной обороны
21 апреля 2024 г. 13:09
Литва и Польша проводят военные учения по обороне Сувалкского коридора
Литва и Польша проводят военные учения по обороне Сувалкского коридора
21 апреля 2024 г. 12:51
FT: Судоходные компании чаще прибегают к услугам ЧВК из-за атак хуситов в Красном море
FT: Судоходные компании чаще прибегают к услугам ЧВК из-за атак хуситов в Красном море
21 апреля 2024 г. 12:39
ВС Израиля нанесли удары по военным объектам Хезболлах в Ливане
ВС Израиля нанесли удары по военным объектам "Хезболлах" в Ливане
21 апреля 2024 г. 11:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi