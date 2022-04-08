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Мэр города: В Буче идентифицировали тела 163 убитых войсками РФ мирных жителей

Мэр города: В Буче идентифицировали тела 163 убитых войсками РФ мирных жителей В городе Буча под Киевом установили личность 163 местных жителей, которых убили российские оккупанты - это около половины найденных на улицах тел.
Другие страны
8 апреля 2022 г. 09:42
Мэр города: В Буче идентифицировали тела 163 убитых войсками РФ мирных жителей

В городе Буча под Киевом установили личность 163 местных жителей, которых убили российские оккупанты - это около половины найденных на улицах тел.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук в интервью "Голосу Америки".

"На сегодняшний день, мы смогли идентифицировать 163 погибших. Это мирные жители, которые были цинично убиты. Мы знаем их фамилии, имя, отчество", - рассказал он.

По его словам, к настоящему времени по городу собрали около 320 тел убитых российскими войсками. "Обнаружили еще два тела в селе Лубянка, которые были расстреляны. И шесть тел в селе Здвижевка, Бучанской общины. И каждый день мы находим все новые и новые тела погибших. Это кроме тех, о которых уже писали СМИ", - уточнил он.

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Версия на азербайджанском языке Mer: “Buçada Rusiya hərbçilərinin öldürdüyü 163 dinc sakinin şəxsiyyəti müəyyənləşdirilib”
Версия на английском языке City Mayor: Bodies of 163 civilians killed by Russian troops identified in Bucha

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