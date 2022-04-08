Мэр города: В Буче идентифицировали тела 163 убитых войсками РФ мирных жителей

В городе Буча под Киевом установили личность 163 местных жителей, которых убили российские оккупанты - это около половины найденных на улицах тел.

В городе Буча под Киевом установили личность 163 местных жителей, которых убили российские оккупанты - это около половины найденных на улицах тел.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук в интервью "Голосу Америки".

"На сегодняшний день, мы смогли идентифицировать 163 погибших. Это мирные жители, которые были цинично убиты. Мы знаем их фамилии, имя, отчество", - рассказал он.

По его словам, к настоящему времени по городу собрали около 320 тел убитых российскими войсками. "Обнаружили еще два тела в селе Лубянка, которые были расстреляны. И шесть тел в селе Здвижевка, Бучанской общины. И каждый день мы находим все новые и новые тела погибших. Это кроме тех, о которых уже писали СМИ", - уточнил он.