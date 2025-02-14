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Мэр города Ирпень: Благодарим Азербайджан за оказанную поддержку

Мэр города Ирпень: Благодарим Азербайджан за оказанную поддержку Официальные лица ознакомились с восстановленной при поддержке Азербайджана инфраструктурой города Ирпень в Украине. 
Другие страны
14 февраля 2025 г. 10:13
Мэр города Ирпень: Благодарим Азербайджан за оказанную поддержку

Официальные лица ознакомились с восстановленной при поддержке Азербайджана инфраструктурой города Ирпень в Украине.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, исполняющий обязанности главы администрации Киевской области Николай Калашник, посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев, сотрудники представительства SOCAR в Украине, официальные лица мэрии Ирпеня сначала возложили венок к памятнику в парке имени академика Зарифы ханум Алиевой и почтили ее память.

Затем делегация посетила лингвистический лицей имени Зарифы ханум Алиевой и городскую поликлинику, отремонтированную Азербайджаном. На реконструкцию пострадавшего от войны лицея было потрачено 112 млн гривен (2 млн 600 тыс. долларов). Второй этап восстановления поликлиники предусматривает строительство противорадиационного убежища, установку современной противопожарной системы и вентиляции. Ремонт планируется полностью завершить к концу марта.

Посол отметил, что за последние 3 года объем гуманитарной помощи Азербайджана Украине превысил 40 млн долларов. "Азербайджанское государство активно участвует в восстановлении Ирпеня. За это время более 200 украинских детей, лишенных родительской опеки, прошли полную медицинскую и психологическую реабилитацию в Азербайджане", - сказал дипломат.

Николай Калашник сказал, что азербайджанский народ продолжает оказывать помощь Украине, в которой страна нуждается как никогда. "Восстанавливаются и развиваются ряд социальных и медицинских объектов. Азербайджан планирует восстановить еще 4 объекта социального и медицинского назначения. Мы благодарим Азербайджан за активное участие в такой гуманитарной миссии", - сказал он.

Макеева в свою очередь отметила, что Азербайджан капитально восстановил 2 объекта в Ирпене: поликлинику и лицей имени академика Зарифы Алиевой. "Эти два объекта очень важны для нас. С восстановлением лицея более 2 тыс. учеников смогли продолжить обучение. Мы очень благодарны Азербайджану и азербайджанскому народу за эту поддержку", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİrpen şəhərinin meri: Azərbaycan dövlətinə və xalqına dəstəyə görə təşəkkür edirik

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