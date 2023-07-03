Мэр французской коммуны отказался участвовать во встрече с Макроном

Мэр коммуны Бри-сюр-Марн (департамент Валь-де-Марн) Шарль Аслангюль заявил о нежелании ехать в Елисейский дворец на прием, организованный для мэров коммун, пострадавших от беспорядков последних дней. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом он сооб

Мэр коммуны Бри-сюр-Марн (департамент Валь-де-Марн) Шарль Аслангюль заявил о нежелании ехать в Елисейский дворец на прием, организованный для мэров коммун, пострадавших от беспорядков последних дней. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в Twitter.

"Как французский мэр, я откажусь ехать в Елисейский дворец слушать Эмманюэля Макрона. Руководитель государства должен руководить и наводить порядок без уступок! Мы ждем действий, а не очередных пустых пафосных речей", - написал он.

Аслангюль стал одним из пары десятков мэров Франции, которые ввели в своих коммунах комендантский час. По его словам, на прошлой неделе группы вооруженных агрессивно настроенных граждан устроили погромы в его небольшой коммуне и разграбили магазин, "пытаясь привлечь внимание полиции". 1 июля это ограничение было упразднено.