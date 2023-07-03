О нас

Мэр французской коммуны отказался участвовать во встрече с Макроном

Мэр французской коммуны отказался участвовать во встрече с Макроном Мэр коммуны Бри-сюр-Марн (департамент Валь-де-Марн) Шарль Аслангюль заявил о нежелании ехать в Елисейский дворец на прием, организованный для мэров коммун, пострадавших от беспорядков последних дней. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом он сооб
Другие страны
3 июля 2023 г. 21:00
Мэр французской коммуны отказался участвовать во встрече с Макроном

Мэр коммуны Бри-сюр-Марн (департамент Валь-де-Марн) Шарль Аслангюль заявил о нежелании ехать в Елисейский дворец на прием, организованный для мэров коммун, пострадавших от беспорядков последних дней. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в Twitter.

"Как французский мэр, я откажусь ехать в Елисейский дворец слушать Эмманюэля Макрона. Руководитель государства должен руководить и наводить порядок без уступок! Мы ждем действий, а не очередных пустых пафосных речей", - написал он.

Аслангюль стал одним из пары десятков мэров Франции, которые ввели в своих коммунах комендантский час. По его словам, на прошлой неделе группы вооруженных агрессивно настроенных граждан устроили погромы в его небольшой коммуне и разграбили магазин, "пытаясь привлечь внимание полиции". 1 июля это ограничение было упразднено.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
1 июля 2023 г. 17:43
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП Лачын
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП "Лачын"
1 июля 2023 г. 12:37
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
30 июня 2023 г. 14:36
В результате падения лифта в жилом доме в Баку пострадали шесть человек
В результате падения лифта в жилом доме в Баку пострадали шесть человек
30 июня 2023 г. 13:36
Директор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
ФотоДиректор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
30 июня 2023 г. 13:04
Осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
ФотоОсуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
24 июня 2023 г. 15:49
В Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
ВидеоВ Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
24 июня 2023 г. 14:53
Посол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
ФотоПосол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
23 июня 2023 г. 11:00
Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi