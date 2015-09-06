​Мэр Бухареста задержан за взятку

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Румынская полиция задержала мэра Бухареста Сорина Опреску по подозрении в получении взяток на сумму 25 тысяч евро от фирм, обслуживающих муниципалитет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в связи с задержанием мэра в офисах мэрии, администрации городских кладбищ, а также офисах ряда компаний проводятся обыски.

По данным прокуратуры, фирмы, в 2013-2015 годах обслуживающие мэрию Бухареста, платили 70% от доходов высокопоставленным чиновникам муниципалитета. Из этой суммы 10% шли в карман Опреску.

В воскресенье суд примет решение о том, подлежит ли Опреску аресту.