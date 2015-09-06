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    ​Мэр Бухареста задержан за взятку

    В связи с задержанием мэра проводятся обыски

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Румынская полиция задержала мэра Бухареста Сорина Опреску по подозрении в получении взяток на сумму 25 тысяч евро от фирм, обслуживающих муниципалитет.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в связи с задержанием мэра в офисах мэрии, администрации городских кладбищ, а также офисах ряда компаний проводятся обыски.

    По данным прокуратуры, фирмы, в 2013-2015 годах обслуживающие мэрию Бухареста, платили 70% от доходов высокопоставленным чиновникам муниципалитета. Из этой суммы 10% шли в карман Опреску.

    В воскресенье суд примет решение о том, подлежит ли Опреску аресту.

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