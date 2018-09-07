Мэр американского города и его жена найдены мёртвыми в собственном доме

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В небольшом американском городе Леггетт, Северная Каролина, полицейские, прибывшие проверить дом на предмет пропажи двух человек, обнаружили там два тела.

Как передает Report, об этом сообщает портал Wral.com.

По просьбе родственников имена погибших не должны были разглашаться, но комиссар опознал их как мэра Гэри Скелтона и его супругу Джеки Дон Скелтон.

Причины смерти не указываются, как и имена подозреваемых. Все подробности власти обещали раскрыть на специально созываемой утром 7 сентября пресс-конференции.