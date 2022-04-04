Мэр: 90% инфраструктуры Мариуполя уничтожено

На сегодня 90% инфраструктуры Мариуполя уничтожено, 40% инфраструктуры нельзя будет восстановить.

На сегодня 90% инфраструктуры Мариуполя уничтожено, 40% инфраструктуры нельзя будет восстановить.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко на брифинге.

По его словам, ситуация в Мариуполе остается очень сложной. "Мы сегодня находимся за гранью гуманитарной катастрофы - город без света, без воды, без еды, медикаментов уже больше месяца", - напомнил он.

При этом Бойченко отметил, что Российская Федерация блокирует все гуманитарные грузы, которые движутся в направлении Мариуполя. Он также напомнил, что ни один автобус, который должен был доехать до Мариуполя для эвакуации жителей города, туда не попал.

"В городе сегодня находится более 100 тысяч населения, которое не можем эвакуировать, хотя все для этого делается", - сказал мэр Мариуполя. Он призвал международное сообщество объединиться ради полной эвакуации жителей Мариуполя.