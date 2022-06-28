Меняющий договор о Brexit законопроект получил одобрение британского парламента

Депутаты Палаты общин британского парламента в понедельник вечером во втором чтении одобрили спорный законопроект, который позволит Лондону в одностороннем порядке изменить протокол по Северной Ирландии, являющийся частью соглашения о выходе Соединенного

Депутаты Палаты общин британского парламента во втором чтении одобрили спорный законопроект, который позволит Лондону в одностороннем порядке изменить протокол по Северной Ирландии, являющийся частью соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

Как передает Report, по итогам голосования 295 парламентариев поддержали билль, против высказался 221 депутат.

В предстоящие недели документ должен будет пройти согласование на уровне парламентских комитетов, после чего вновь вернется в Палату общин. Среди противников инициативы правительства премьер-министра Бориса Джонсона оказалась его предшественница Тереза Мэй, считающая, что обсуждаемый закон "противоречит международному праву" и его утверждение станет ударом по репутации королевства.

По словам главы британского МИД Лиз Трасс, утверждение билля позволит разрешить внутренние противоречия в Северной Ирландии, сформировать местное правительство и сохранить Белфастское соглашение 1998 года, позволившее обеспечить устойчивый мир на острове Ирландия. Трасс подчеркнула, что протокол по Северной Ирландии остро нуждается в пересмотре, и "ЕС должен будет принять изменения", внесенные в него в одностороннем порядке, либо согласиться обсуждать их с Лондоном.