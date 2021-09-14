Менее 3,5% населения Африки вакцинированы от коронавируса

Менее 3,5% жителей Африки вакцинированы от коронавируса.

Менее 3,5% жителей Африки вакцинированы от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел во вторник в ходе брифинга Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джон Нкенгасонг.

"На континенте, который населяют 1,3 млрд человек, менее 3,5% нашего населения прошли полный курс вакцинации", - отметил Нкенгасонг, добавив, что целью для африканского континента является иммунизация 60% населения.

Ранее Нкенгасонг заявил, что всего в Африку поступило 145,4 млн доз вакцины от COVID-19, из них 75% уже использованы.