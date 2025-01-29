Мемкойн Трампа теперь можно использовать для покупок и путешествий

Интернет-магазины, продающие товары под брендом Дональда Трампа, начали принимать к оплате мемкойн "TRUMP" наряду с биткойном и банковскими картами.

Интернет-магазины, продающие товары под брендом Дональда Трампа, начали принимать к оплате мемкойн "TRUMP" наряду с биткойном и банковскими картами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

К ним присоединились и другие онлайн-платформы, включая туристический сервис Travala.com.

Эти шаги направлены на популяризацию криптовалютных платежей в интернете. В основном для расчетов используются стейблкойны, привязанные к традиционным валютам, тогда как криптовалюты с волатильной стоимостью пока не получили широкого распространения в качестве платежного средства.

Мемкойн "TRUMP" появился на рынке 17 января и был представлен Трампом в его социальной сети The Truth Social. Число мемкойнов ограничено 1 млрд, причем на начальном этапе доступны лишь 200 млн токенов.

На пике капитализация токена достигала $15 млрд, но сейчас составляет около $5,5 млрд, по данным Binance.