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Мелони указала на антисемитизм в пропалестинских манифестациях

Мелони указала на антисемитизм в пропалестинских манифестациях Премьер-министр Италии Джорджа Мелони усмотрела в проходящих в стране манифестациях в поддержку Палестины признаки антисемитизма и намеки на поддержку ХАМАС и Хезболлу.
Другие страны
15 октября 2024 г. 15:26
Мелони указала на антисемитизм в пропалестинских манифестациях

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони усмотрела в проходящих в стране манифестациях в поддержку Палестины признаки антисемитизма и намеки на поддержку ХАМАС и "Хезболлы".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом премьер сказала выступая в Сенате (верхней палате парламента).

"Для любого политического шага для достижения мира на Ближнем Востоке необходимо помнить и решительно осуждать то, что произошло 7 октября [прошлого года - нападение боевиков ХАМАС на Израиль]. Критику Израиля [за действия в секторе Газа] нельзя смешивать с оправданием таких организаций, как ХАМАС и "Хезболла". Нравится или нет, но это - антисемитизм, и манифестации, проходящие на наших площадях, к сожалению, это демонстрируют", - заявила она.

Она также выразила солидарность с сотрудниками правоохранительных органов, которые обеспечивают безопасность во время манифестаций.

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