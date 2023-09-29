Мелони: Первый транш финансовой помощи ЕС Тунису поступит на следующей неделе

Первая часть пакета финансовой помощи ЕС Тунису поступит на следующей неделе.

Первая часть пакета финансовой помощи ЕС Тунису поступит на следующей неделе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила журналистам на полях саммита Med9 на Мальте премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

"Первый транш помощи ЕС Тунису поступит на следующей неделе", - объявила она, ответив утвердительно на вопрос о том, смогла ли североафриканская страна выполнить определенные условия для реализации меморандума, подписанного с ЕС. Мелони была одним из главных инициаторов этого соглашения, которое предполагает финансирование в размере более €200 млн для противодействия незаконной миграции. При этом Мелони отметила, что вопрос о разблокировки фондов помощи МВФ для Туниса "более сложный" и не связан с договоренностями с ЕС.

Тунис переживает экономический и социальный кризисы, в связи с чем страна стала основным пунктом отправки мигрантов со всей Африки к южным европейским берегам. Италия вновь оказалась в условиях миграционного кризиса в связи с возросшими потоками прибывающих по морю на остров Лампедуза. На фоне европейской дискуссии о необходимости общими усилиями противостоять феномену незаконной миграции у Рима и Берлина появились серьезные разногласия, поскольку германское правительство финансирует (хоть и небольшую часть) деятельность неправительственных организаций, которые занимаются спасением мигрантов в море. Потом они высаживают спасенных в ближайших итальянских портах. С начала года из более 130 тыс. прибывших по морю мигрантов всего едва 6 тыс. были спасены судами НПО, деятельность которых итальянское правительство значительно ограничило.

Накануне заседание глав МВД стран ЕС не привело к достижению соглашения. Предложенный текст европейского пакта по миграции не устроил Рим. Как сообщила Мелони, Германия внесла некоторые поправки, касающиеся НПО, сделав, по ее словам, "шаг назад". "Солидарность нельзя оказывать за счет границ других", - подытожила она.