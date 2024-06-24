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Меликов: Теракты в Дагестане были скоординированы по времени и целям

Меликов: Теракты в Дагестане были скоординированы по времени и целям Теракты в Дербенте и Махачкале были скоординированы по времени и целям.
Другие страны
24 июня 2024 г. 18:06
Меликов: Теракты в Дагестане были скоординированы по времени и целям

Теракты в Дербенте и Махачкале были скоординированы по времени и целям.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам глава Дагестана Сергей Меликов.

"Все это было скоординировано по целям, задачам и, самое главное, по времени. И, видимо, у бандитов был прямой расчет, совершив одновременно четыре террористические атаки, внести хаос в действия правоохранительных и силовых подразделений, воспользовавшись чем уйти от ответственности и уйти от попыток задержания", - рассказал Меликов.

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