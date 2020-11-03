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Меланья Трамп проголосовала на участке во Флориде

Меланья Трамп проголосовала на участке во Флориде Первая леди США Меланья Трамп проголосовала во вторник утром на избирательном участке в Палм-Бич (штат Флорида).
Другие страны
3 ноября 2020 г. 20:36
Меланья Трамп проголосовала на участке во Флориде

Первая леди США Меланья Трамп проголосовала во вторник утром на избирательном участке в Палм-Бич (штат Флорида).

Как передает Report, об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Супруга президента рассказала, что чувствует себя "замечательно". На вопрос, почему она не проголосовала досрочно, как президент Дональд Трамп, жена главы государства ответила: "Это день выборов. Я хотела прийти проголосовать сегодня".

На всеобщих выборах в США во вторник выбирают президента и вице-президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти.

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