Меланшон призвал Макрона дать власть "Новому народному фронту"

Президент Франции Эмманюэль Макрон должен призвать левую коалицию "Новый народный фронт" (NFP) к управлению страной.

Президент Франции Эмманюэль Макрон должен призвать левую коалицию "Новый народный фронт" (NFP) к управлению страной.

Как передает Report , об этом заявил лидер "Непокоренной Франции" (входит в NFP) Жан-Люк Меланшон на фоне результатов выборов в парламент.

"Премьер-министр должен уйти, президент имеет власть и обязан призвать к власти "Новый народный фронт", — привел его слова France Info.

Меланшон назвал результаты выборов "огромным облегчением". По его словам, французский народ "явно исключил худшее для себя решение", так как ультраправая коалиция "Национальное объединение" (RN) оказалась "далека от абсолютного большинства".

Согласно последним данным, которые приводит Le Figaro, NFP получит большинство мест в парламенте — от 188 до 199. Затем идет президентская коалиция "Вместе!" (164-169 мест) и "Национальное объединение" (135-143). На четвертом месте по числу мандатов правоцентристское объединение "Республиканцы" (63 места). Всего в парламенте Франции 577 мест.