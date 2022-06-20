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Меланшон: Итоги парламентских выборов говорят о провале политики Макрона

Меланшон: Итоги парламентских выборов говорят о провале политики Макрона Предварительные результаты парламентских выборов во Франции свидетельствуют о провале политики президента Эммануэля Макрона.
Другие страны
20 июня 2022 г. 08:55
Меланшон: Итоги парламентских выборов говорят о провале политики Макрона

Предварительные результаты парламентских выборов во Франции свидетельствуют о провале политики президента Эммануэля Макрона.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом считает глава левой коалиции "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люк Меланшон.

"Это прежде всего поражение тех людей, которые бесконечно давали всем уроки, называли себя преградой для крайне правых", - сказал он.

Сторонники Макрона не только "сами проиграли", но и "завели в тупик Францию", считает Меланшон.

Ни одна из политических сил не получит необходимого большинства в парламенте, подчеркнул он.

Коалиция Эммануэля Макрона "Вместе!" не смогла получить абсолютное большинство мест в Национальном собрании.

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Версия на азербайджанском языке Melanşon: “Parlament seçkiləri Makronun siyasətinin uğursuzluğunu göstərir”

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