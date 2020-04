Мелания Трамп впервые более чем за месяц появилась на публике

Первая леди США Мелания Трамп в среду впервые более чем за месяц появилась на публике, приняв участие в церемонии в честь Дня Земли в Белом доме.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Hill.

Сообщается, что Мелания вместе со своим мужем Дональдом Трампом приняли участие в церемонии посадки деревьев в Белом доме. Супруги посадили клен на южной лужайке президентской резиденции.На церемонии также присутствовали вице-президент Майк Пенс со своей супругой. Отмечается, что обе пары были без защитных масок и перчаток и не соблюдали социальную дистанцию.

Ряд СМИ сообщают, что это первое появление Мелании Трамп на публике с 10 марта. Более месяца она поддерживала связь с общественностью только в своем Twitter, где выкладывала видеообращения, в основном на тему коронавируса.

Ранее, как сообщал Трамп, он и его супруга проходили проверку на коронавирус, у обоих результат был отрицательным.

Today @POTUS, @VP, @SecondLady & I honored #EarthDay, #NationalParkWeek & #ArborDay by planting a maple tree on the South Lawn of the @WhiteHouse. This tree represents our nation’s dedication to conservation & our admiration for the great outdoors. pic.twitter.com/U8zpUeFply