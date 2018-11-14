Меланья Трамп попросила Белый дом уволить заместительницу Болтона

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Первая леди США Меланья Трамп попросила Белый дом уволить Миру Рикардел, заместителя помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря первой леди США Стефани Гришем.

"Позиция офиса первой леди заключается в том, что она [Рикардел] больше не заслуживает чести служить в Белом доме", - приводит агентство слова пресс-секретаря первой леди США.

Таким образом Стефани Гришем прокомментировала сообщение газеты The Wall Street Journal, о том, что президент США Дональд Трамп намерен уволить Рикардел, которая стала ключевым заместителем Джона Болтона в Совете национальной безопасности при Белом доме в апреле этого года. Издание отмечает, что рассмотреть возможность увольнения Рикардел Трампа призвала его супруга, помощники которой, по сведениям газеты, вступили с Рикардел в перепалку во время поездки Меланьи в Африку в прошлом месяце. Кроме того, Рикардел периодически ссорилась с главой минобороны США Джеймсом Мэттисом и сотрудниками Пентагона по различным вопросам, сообщает издание.

Ранее Меланья Трамп обвинила демократов и СМИ в дискредитации президента США.