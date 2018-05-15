Меланье Трамп сделали операцию на почках

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Первая леди США 48-летняя Меланья Трамп в понедельник перенесла операцию на почках.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Сегодня утром первая леди Меланья Трамп прошла процедуру эмболизации для лечения доброкачественного состояния почек. Процедура прошла успешно, осложнений не было", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Меланья Трамп будет находиться в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида и, "вероятно, останется там в течение недели".