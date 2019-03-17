Мексиканского журналиста застрелили в его собственном доме

Мексиканский журналист Сантьяго Барросо, часто освещавший деятельность преступных банд и наркодилеров, был застрелен в пятницу ночью в его собственном доме в штате Сонора, близ границы США

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщает Reuters.

Согласно информации местных властей, мужчину доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Барросо работал журналистом в приграничном городе ан-Луис-Рио-Колорадо, близ американского штата Аризона. Он сотрудничал с местной радиостанцией, был директором информагентства Red 563 и совладельцем газеты Contraseña.

В настоящее время неизвестно, было ли связано его убийство с профессиональной деятельностью.

Ранее сообщалось, что не менее девяти человек убиты в мексиканском городе Пуэбла при столкновениях между противоборствующими группировками наркоторговцев.