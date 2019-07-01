Мексиканский город засыпало метровым слоем града - ФОТО - ВИДЕО

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Мексиканский город Гвадалахара оказался погребен под слоем льда после сильного града, здесь град такой силы был зарегистрирован впервые, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как сообщает издание Economista, в некоторых районах толщина слоя льда достигает одного метра или больше. Военные страны активировали план помощи населению в чрезвычайных ситуациях. На фотографиях в местных СМИ видно, что лед покрыл большую часть дорог, движение остановилось, некоторые автомобили почти полностью находятся подо льдом. Многие здания обрушились.

Власти страны заявили, что такого града в стране еще не было зарегистрировано. В настоящий момент нет данных о пострадавших из-за града.