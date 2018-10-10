Мексиканским депутатам запретили поездки зарубеж за счет госбюджета

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Мексиканские парламентарии нового созыва лишились бесплатных путешествий за рубеж за счет бюджета – отныне государственных денег на такие вояжи не предусмотрено, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил координатор имеющей большинство в палате депутатов партии "Морена" Марио Дельгадо, в данный момент нет одобренных средств на оплату путешествий депутатов, не зарегистрирован ни один полет с начала работы нового созыва.

"Мы не утвердим такие полеты, пока не будет проведена проверка, к каким международным организациям они летят, и пока не будет полностью подтверждена необходимость присутствия там депутата", - заявил он.

Представители Зеленой экологической партии Мексики в парламенте вообще объявили, что полностью отказываются от международных поездок во исполнение объявленного режима экономии госсредств.

Члены предыдущего созыва палаты депутатов Мексики осуществили в общей сложности 641 международный полет за три года, которые обошлись налогоплательщикам почти в 56 миллионов песо (около 3 миллионов долларов США).