Мексиканский миллиардер за свой счет восстановит линию метро после аварии

Самый богатый человек Мексики Карлос Слим, компания которого участвовала в строительстве рухнувшей в мае 12 линии метро, в течение года за свой счет проведет ее реконструкцию.

Самый богатый человек Мексики Карлос Слим, компания которого участвовала в строительстве рухнувшей в мае 12 линии метро, в течение года за свой счет проведет ее реконструкцию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

По словам Лопеса Обрадора, Карлос Слим в сотрудничестве с местными властями и группой инженеров, собранной для реконструкции остановленной ветки метро, должны в течение года восстановить движение подземки на этом направлении.

Пролет метромоста вместе с проходящим поездом обрушился на юго-востоке Мехико 3 мая, в катастрофе погибли 26 человек, десятки получили серьезные травмы, пять человек до сих пор остаются в больницах. Согласно предварительному заключению норвежской компании DNV о причинах крушения эстакады, причинами стали дефекты сварки, отсутствие необходимых крепежей и использование различных марок бетона.