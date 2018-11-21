Мексиканские власти попросили перенаправить потоки мигрантов

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Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Власти приграничного мексиканского штата Нижняя Калифорния направили обращение в Мехико с просьбой задержать или перенаправить потоки центральноамериканских мигрантов, следующих к американской границе, передает Report.
Как говорится в документе, лишь на питание переселенцев требуется 16 миллионов песо в месяц (около 780 тысяч долларов). Об этом пишет издание Aristegui Noticias.
Ранее суд временно заблокировал указ президента США Дональда Трампа, который ограничивает предоставление политического убежища нелегальным мигрантам.
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