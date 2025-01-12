О нас

Мексиканские спасатели прилетели в Калифорнию для тушения лесных пожаров

Мексиканские спасатели прилетели в Калифорнию для тушения лесных пожаров Два транспортных самолета Министерства обороны Мексики доставили в международный аэропорт Лос-Анджелеса 30 мексиканских спасателей, которые окажут помощь в борьбе с лесными пожарами в Калифорнии.
Другие страны
12 января 2025 г. 06:16
Мексиканские спасатели прилетели в Калифорнию для тушения лесных пожаров

Два транспортных самолета Министерства обороны Мексики доставили в международный аэропорт Лос-Анджелеса 30 мексиканских спасателей, которые окажут помощь в борьбе с лесными пожарами в Калифорнии.

Как передает Report, об этом сообщили в мексиканском МИД.

"Два самолета, принадлежащие Министерству обороны Мексики, Hercules и Sparta, прибыли в международный аэропорт Лос-Анджелеса в 13:45 по местному времени (1:45 по бакинскому времени 12 января - ред.)", - отметили в дипломатическом ведомстве.

Ранее на странице Национальной лесной комиссии Мексики в Х сообщалось, что в Калифорнию на борьбу с лесными пожарами отправляются 30 мексиканских спасателей.

"Мы отправляем 30 спасателей Национальной лесной комиссии в Калифорнию, США, чтобы помочь в борьбе с пожарами, которые полыхают в округе Лос-Анджелес. До их пор активны шесть очагов возгорания. Наш персонал будет направлен на борьбу с одним из этих очагов", - отметил представитель ведомства в опубликованном видеоролике.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Meksikalı xilasedicilər Kaliforniyadakı meşə yanğınlarını söndürəcəklər

Самое читаемое

Расшифрованные материалы черных ящиков упавшего близ Актау самолета доставят в Астану
Расшифрованные материалы "черных ящиков" упавшего близ Актау самолета доставят в Астану
7 января 2025 г. 13:40
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
7 января 2025 г. 18:45
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
10 января 2025 г. 05:49
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
7 января 2025 г. 14:11
Предварительный отчет о причинах авиакатастрофы в Актау будет обнародован в конце января
Предварительный отчет о причинах авиакатастрофы в Актау будет обнародован в конце января
5 января 2025 г. 16:28
Внесена ясность в вопрос о сносе ресторана Шуша
Внесена ясность в вопрос о сносе ресторана "Шуша"
8 января 2025 г. 20:44
Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные осадки
Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные осадки
6 января 2025 г. 13:21
В Баку ожидаются дожди, в ряде районов страны выпадет град
В Баку ожидаются дожди, в ряде районов страны выпадет град
5 января 2025 г. 12:55
На суде по делу французского шпиона Мартина Райана зачитан обвинительный акт
На суде по делу французского шпиона Мартина Райана зачитан обвинительный акт
7 января 2025 г. 11:54
G1: ВВС Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося самолета AZAL
G1: ВВС Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося самолета AZAL
7 января 2025 г. 00:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi