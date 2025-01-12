Мексиканские спасатели прилетели в Калифорнию для тушения лесных пожаров

Два транспортных самолета Министерства обороны Мексики доставили в международный аэропорт Лос-Анджелеса 30 мексиканских спасателей, которые окажут помощь в борьбе с лесными пожарами в Калифорнии.

Два транспортных самолета Министерства обороны Мексики доставили в международный аэропорт Лос-Анджелеса 30 мексиканских спасателей, которые окажут помощь в борьбе с лесными пожарами в Калифорнии.

Как передает Report , об этом сообщили в мексиканском МИД.

"Два самолета, принадлежащие Министерству обороны Мексики, Hercules и Sparta, прибыли в международный аэропорт Лос-Анджелеса в 13:45 по местному времени (1:45 по бакинскому времени 12 января - ред.)", - отметили в дипломатическом ведомстве.

Ранее на странице Национальной лесной комиссии Мексики в Х сообщалось, что в Калифорнию на борьбу с лесными пожарами отправляются 30 мексиканских спасателей.

"Мы отправляем 30 спасателей Национальной лесной комиссии в Калифорнию, США, чтобы помочь в борьбе с пожарами, которые полыхают в округе Лос-Анджелес. До их пор активны шесть очагов возгорания. Наш персонал будет направлен на борьбу с одним из этих очагов", - отметил представитель ведомства в опубликованном видеоролике.