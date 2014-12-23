Мексиканская полиция участвовала в массовом убийстве мигрантов

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Полиция города Сан-Фернандо в мексиканском штате Тамаулипас участвовала в массовом убийстве 72 мигрантов из стран Центральной Америки, совершенном в 2010 году по приказу наркокартеля "Лос-Сетас", говорится в обнародованных документах генеральной прокуратуры Мексики.

По данным расследования, местная полиция состояла на содержании у наркоторговцев. По заказу бандитов они задерживали людей, а затем передавали их в руки преступников.

В 2010 и 2011 годах ряд полицейских в Сан-Фернандо были задержаны за их возможное участие в убийстве мигрантов, а также за причастность к похищению и убийству 193 человек, найденных затем в тайных захоронениях, однако до сих пор данные из архивов прокуратуры не оглашались.

Про данным издания Reforma, как минимум 17 местных полицейских в 2010 году участвовали в задержании мигрантов и их передаче в руки "Лос-Сетас", а также последующем убийстве этих людей.

Опубликование данной информации произошло на фоне событий в городе Игуале в конце сентября текущего года, когда полицией были похищены и переданы в руки бандитов 43 студента. По приказу уже арестованного экс-мэра Игуалы на них было совершено нападение, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".