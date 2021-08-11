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Мексика выступила за признание на уровне G20 всех одобренных ВОЗ вакцин

Мексика выступила за признание на уровне G20 всех одобренных ВОЗ вакцин Власти Мексики призвали другие страны Группы двадцати (G20) отказаться от политизации вопросов, связанных с вакцинами, и признать все препараты от коронавируса, одобренные ВОЗ.
Другие страны
11 августа 2021 г. 08:58
Мексика выступила за признание на уровне G20 всех одобренных ВОЗ вакцин

Власти Мексики призвали другие страны Группы двадцати (G20) отказаться от политизации вопросов, связанных с вакцинами, и признать все препараты от коронавируса, одобренные ВОЗ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард.

"По указанию президента страны мы призвали государства - члены G20 признать все вакцины, одобренные ВОЗ, то есть не заниматься геополитикой в вопросах вакцин. Если ВОЗ признает и одобряет вакцину, все страны должны сделать то же самое", - сказал он на пресс-конференции.

По мнению властей Мексики, Евросоюз, а также США и другие государства должны признавать "в том числе вакцины, произведенные в развивающихся странах", если препарат получил одобрение ВОЗ.

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Версия на английском языке Mexico suggests recognizing all WHO-approved vaccines on G20 level

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