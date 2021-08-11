Мексика выступила за признание на уровне G20 всех одобренных ВОЗ вакцин

Власти Мексики призвали другие страны Группы двадцати (G20) отказаться от политизации вопросов, связанных с вакцинами, и признать все препараты от коронавируса, одобренные ВОЗ.

Власти Мексики призвали другие страны Группы двадцати (G20) отказаться от политизации вопросов, связанных с вакцинами, и признать все препараты от коронавируса, одобренные ВОЗ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард.

"По указанию президента страны мы призвали государства - члены G20 признать все вакцины, одобренные ВОЗ, то есть не заниматься геополитикой в вопросах вакцин. Если ВОЗ признает и одобряет вакцину, все страны должны сделать то же самое", - сказал он на пресс-конференции.

По мнению властей Мексики, Евросоюз, а также США и другие государства должны признавать "в том числе вакцины, произведенные в развивающихся странах", если препарат получил одобрение ВОЗ.