Мексика выдала США сына известного наркобарона

Сын бывшего главаря мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана по прозвищу Эль Чапо (Коротышка) Овидио Гусман Лопес был экстрадирован в США.

Сын бывшего главаря мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана по прозвищу Эль Чапо (Коротышка) Овидио Гусман Лопес был экстрадирован в США.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Министерство юстиции США.

"Сегодня в результате сотрудничества правоохранительных органов США и Мексики в США был экстрадирован Овидио Гусман Лопес, лидер картеля Синалоа", — говорится в пресс-релизе американского ведомства.

Представители США подчеркнули, что продолжат борьбу с "эпидемией опиодов, которая опустошила слишком много сообществ по всей стране".

На фоне событий в Афганистане в США стал распространяться синтетический аналог героина фентанил, вызывающий сильнейшую зависимость и крайне опасный для наркоманов.

6 января представители мексиканских властей доставили в тюрьму особо строгого режима "Альтиплано" в штате Мехико сына бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана Овидио Гусмана Лопеса. 10 января Министерство обороны Мексики заявило о решении властей страны повысить меры безопасности в штате Синалоа, куда направили 1,5 тыс. военнослужащих после всплеска насилия, вызванного арестом.