Мексика выбирает будущего президента

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Всеобщие выборы, в ходе которых должны быть избраны президент страны, сенаторы, депутаты, мэры городов, муниципальные депутаты, пройдут в Мексике в воскресенье.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по данным Национального избирательного института, общее число выборных должностей, обладатели которых будут определены избирателями, составляет почти 18,3 тысячи – наибольшее число за последние десятилетия.

Однако к числу наиболее важных относятся порядка 3,4 тысячи выборных постов. Правом голоса в стране обладают 89,3 миллиона человек, для них будут открыты примерно 157 тысяч избирательных участков.

На пост президента претендуют четыре кандидата. Это представитель левых сил от коалиции "Вместе сделаем историю", в которую входят партия "Морена", Партия труда и партия "Социальная встреча", Андрес Мануэль Лопес Обрадор. По последним данным социологических опросов, именно он имеет больше всего шансов на победу в борьбе за кресло президента. Это уже третья кампания, в которой участвует Лопес Обрадор с 2006 года, но две предыдущих он проиграл (2006 и 2012 годы). Теперь кандидат заявил, что эта кампания станет последней в его жизни, и он ее уже выиграл.