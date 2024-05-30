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Мексика впервые выберет женщину на пост президента страны

Мексика впервые выберет женщину на пост президента страны В Мексике официально завершились предвыборные кампании кандидатов на выборах президента, которые пройдут в воскресенье.
Другие страны
30 мая 2024 г. 20:31
Мексика впервые выберет женщину на пост президента страны

В Мексике официально завершились предвыборные кампании кандидатов на выборах президента, которые пройдут в воскресенье.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Основная борьба за президентское кресло впервые в истории страны идет между двумя женщинами.

Помимо президента, избиратели будут выбирать в воскресенье законодателей в обеих палатах Конгресса, нового мэра Мехико и губернаторов восьми штатов.

Отметим, что 2 июня во второй по величине экономике Латинской Америки пройдут крупнейшие в истории страны выборы. В Мексике зарегистрированы почти 100 миллионов избирателей, которым предстоит проголосовать за более чем 20 тысяч местных и федеральных чиновников.

По данным СМИ, избирательные кампании проходили под лозунгами необходимости борьбы с разгулом преступности. Тем временем немало мексиканских политиков сами стали жертвами покушений.

В опросах лидирует бывший мэр Мехико Клаудия Шейнбаум, идущая на выборы от блока Sigamos Haciendo Historia ("Продолжим творить историю") при поддержке действующего президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который по конституции не может баллотироваться на второй срок.

Второй по популярности кандидат в президенты - политик и предприниматель Ксочитль Гальвес - по опросам отстает от Шейнбаум на 17 процентов. Гальвес баллотируется от оппозиционной коалиции Fuerza y Corazón por México ("Сила и сердце для Мексики").

В 1999 году Всемирный экономический форум в Давосе назвал ее одним из "100 глобальных лидеров будущего мира". С 2018 по 2023 год Гальвес была сенатором Конгресса Мексики.

Опросы показывают, что преступность и насилие занимают одно из первых мест среди проблем, волнующих избирателей в преддверии выборов.

Согласно Конституции Мексики, президент избирается прямым голосованием в один тур, второй тур не предусмотрен.

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Версия на азербайджанском языке Meksika ilk dəfə qadın prezident seçəcək

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