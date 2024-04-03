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Мексика усилила надзор за ввозимым из США скотом после сообщений о птичьем гриппе

Мексика усилила надзор за ввозимым из США скотом после сообщений о птичьем гриппе Санитарные власти Мексики усилили надзор за ввозимым в страну из США крупным рогатым скотом на фоне появившихся сообщений о вспышке птичьего гриппа среди поголовья молочных коров.
Другие страны
3 апреля 2024 г. 06:36
Мексика усилила надзор за ввозимым из США скотом после сообщений о птичьем гриппе

Санитарные власти Мексики усилили надзор за ввозимым в страну из США крупным рогатым скотом на фоне появившихся сообщений о вспышке птичьего гриппа среди поголовья молочных коров.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении мексиканского министерства сельского хозяйства и развития сельских районов.

"Учитывая обнаружение высокопатогенного птичьего гриппа у молочного скота в США, министерство сельского хозяйства и развития сельских районов в качестве профилактической меры приняло меры по усилению пассивного надзора и усилению мер клинического осмотра крупного рогатого скота из этой страны", - заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что с целью недопущения распространения вируса на территории Мексики Национальная служба по здравоохранению, безопасности и качеству сельскохозяйственной продукции призвала производителей "немедленно сообщать в компетентные органы о случаях снижения аппетита, производства молока у животных, а также признаках респираторных заболеваний".

Кроме того, генеральному управлению фитосанитарной и ветеринарной инспекции предписано "усилить клинический надзор за крупным рогатым скотом, который предназначен для ввоза, чтобы убедиться в отсутствии признаков заболевания".

В министерстве рекомендовали населению исключить употребление сырого молока, отдав предпочтение пастеризованным молочным продуктам.

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