Мексика согласилась принимать мигрантов до решения по их делу в США

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Мексика согласна временно принимать на своей территории мигрантов из других стран, которых будут высылать США до принятия решения по их делу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в четверг мексиканский МИД.

"Мексика по гуманитарным соображениям и на временной основе даст разрешение (для нахождения на национальной территории) таким иностранцам из США, которые попали в эту страну через пункты пропуска или были задержаны между этими пунктами пропуска, прошли собеседование у миграционных властей этой страны и получили повестку для явки к миграционному судье", - говорится в коммюнике МИД.