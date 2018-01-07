 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Мексика решила купить у США ракеты и торпеды почти на $100 млн

    Страна купит у США ракеты и торпеды

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Правительство Мексики намерено купить у США вооружения на $98,4 млн.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила 6 января газета El Universal.

    По данным Агентства по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности министерства обороны США, Мексика запросила шесть противокорабельных ракет Harpoon, 23 ракеты RAM и шесть противолодочных торпед MK 54, устройства для их запуска и хранения, а также крупнокалиберные боеприпасы.

    "Эта продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность США, помогая укрепить безопасность стратегического партнера", - отмечается в заявлении американского агентства.

    Власти Мексики планируют разместить вооружение на военном корабле проекта "Сигма 10514", строительство которого началось в августе 2017 года в Нидерландах.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi