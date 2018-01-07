Мексика решила купить у США ракеты и торпеды почти на $100 млн

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Правительство Мексики намерено купить у США вооружения на $98,4 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила 6 января газета El Universal.

По данным Агентства по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности министерства обороны США, Мексика запросила шесть противокорабельных ракет Harpoon, 23 ракеты RAM и шесть противолодочных торпед MK 54, устройства для их запуска и хранения, а также крупнокалиберные боеприпасы.

"Эта продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность США, помогая укрепить безопасность стратегического партнера", - отмечается в заявлении американского агентства.

Власти Мексики планируют разместить вооружение на военном корабле проекта "Сигма 10514", строительство которого началось в августе 2017 года в Нидерландах.