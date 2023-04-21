Мексика продала президентский самолет Таджикистану за $92 млн

Власти Мексики продали президентский самолет, который выставили на продажу несколько лет назад, правительству Таджикистана за 1,66 млрд песо (92 млн долларов США).

Власти Мексики продали президентский самолет, который выставили на продажу несколько лет назад, правительству Таджикистана за 1,66 млрд песо (92 млн долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Я сообщаю народу Мексики, что сегодня был заключен договор купли - продажи президентского самолета. Правительство Таджикистана перечислило 1 658 684 400 песо в соответствии с официальной оценкой", - написал он на своей странице в Twitter.

По словам мексиканского лидера, средства будут направлены на строительство двух больниц.

Самолет, заказанный еще в 2012 году при президенте Фелипе Кальдероне, прибыл в Мексику в феврале 2016 года, когда страной руководил Энрике Пенья Ньето. По разным оценкам, за него было заплачено от $220 млн до $400 млн. Лопес Обрадор, возглавивший страну 1 декабря 2018 года, не использовал авиалайнер и не раз обещал найти ему нового хозяина.