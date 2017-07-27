Мексика присоединяется к санкциям против Венесуэлы

Баку. 27 июль. REPORT.AZ/ Мексика присоединяется к санкциям США, введенным против ряда венесуэльских чиновников, говорится в совместном сообщении министерства финансов и МИД латиноамериканской страны.

Ранее минфин США сообщил, что внес в список санкций 13 физлиц, включая действующих и бывших министров, начальников полиции Венесуэлы и вице-президентов национальной нефтяной компании. Среди них — вице-президент Элиас Хауа, глава национального избирательного совета Тибисай Лусена, защитник народа Тарек Уильям Сааб, глава МВД Нестор Ревероль, командующий национальной гвардией Серхио Риверо Маркано, глава полиции Перес Ампуэда и ряд других лиц.

"С учетом объявленных правительством США санкций против различных действующих и бывших чиновников правительства Венесуэлы, ограничивающих демократию и права человека в этой стране, а также за участие в актах насилия, репрессиях и коррупции, правительство Мексики через министерство финансов сообщает, что будет действовать соответствующим образом, согласно законам и соглашениям, применяемым в данном случае", — говорится в коммюнике.

Власти Мексики также в очередной раз выразили свою озабоченность серьезным кризисом, переживаемым Венесуэлой, и призвали правительство Николаса Мадуро полностью восстановить демократию и правовое государство мирным путем без проведения национального учредительного собрания, вызвавшего протесты оппозиции.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Число погибших, по последним данным, составляет более 100 человек.