О нас

Мексика предоставила политубежище жене и детям отстраненного президента Перу

Мексика предоставила политубежище жене и детям отстраненного президента Перу Расследование в отношении бывшего президента Перу Педро Кастильо не помешало его семье получить политическое убежище в Мексике.
Другие страны
19 декабря 2022 г. 17:20
Мексика предоставила политубежище жене и детям отстраненного президента Перу

Расследование в отношении бывшего президента Перу Педро Кастильо не помешало его семье получить политическое убежище в Мексике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом действующий глава государства Дина Болуарте сообщила в эфире телеканала Panorama.

"Несколько дней назад глава МИД мне сообщила, что Мексика уже предоставила им политическое убежище, а я ответила министру, что надо действовать в соответствии с законодательством", - заявила Болуарте. По сведениям главы государства, право на убежище не распространяется на самого Кастильо, а касается только его супруги и их двоих детей.

Болуарте также отметила, что "ведущееся прокуратурой расследование в отношении жены Кастильо не должно помешать возможному предоставлению политического убежища" родственникам экс-главы государства.

Бывший глава государства Кастильо объявил 7 декабря о роспуске Конгресса (однопалатного парламента) и введении комендантского часа незадолго до того, как законодательный орган должен был собраться, чтобы проголосовать за отстранение его от власти из-за обвинений в коррупции. Парламентарии не стали отменять голосование и одобрили отставку президента. Военные и полиция высказались в поддержку Конгресса.

После отстранения Кастильо был задержан, ему было предъявлено обвинение в организации мятежа. Присягу в качестве главы государства приняла первый вице-президент Болуарте. После этого по всей стране начались акции протеста, во время которых погибло уже более 20 человек, сотни людей пострадали.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
18 декабря 2022 г. 12:31
Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования
Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования
13 декабря 2022 г. 11:57
В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей
В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей
13 декабря 2022 г. 12:08
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
13 декабря 2022 г. 14:40
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
19 декабря 2022 г. 10:21
Опекающие сепаратистов российские миротворцы идут на азербайджанских журналистов с автоматами
ВидеоОпекающие сепаратистов российские "миротворцы" идут на азербайджанских журналистов с автоматами
13 декабря 2022 г. 10:09
Заявка на таможенное оформление товаров в Азербайджане будет рассматриваться в течение дня
Заявка на таможенное оформление товаров в Азербайджане будет рассматриваться в течение дня
13 декабря 2022 г. 11:31
В Азербайджане будут проиндексированы все пенсии
В Азербайджане будут проиндексированы все пенсии
16 декабря 2022 г. 10:24
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
18 декабря 2022 г. 12:00
В Азербайджане обсуждены вопросы сбыта и перевозки электроники
В Азербайджане обсуждены вопросы сбыта и перевозки электроники
13 декабря 2022 г. 10:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi