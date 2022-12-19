Мексика предоставила политубежище жене и детям отстраненного президента Перу

Расследование в отношении бывшего президента Перу Педро Кастильо не помешало его семье получить политическое убежище в Мексике.

Расследование в отношении бывшего президента Перу Педро Кастильо не помешало его семье получить политическое убежище в Мексике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом действующий глава государства Дина Болуарте сообщила в эфире телеканала Panorama.

"Несколько дней назад глава МИД мне сообщила, что Мексика уже предоставила им политическое убежище, а я ответила министру, что надо действовать в соответствии с законодательством", - заявила Болуарте. По сведениям главы государства, право на убежище не распространяется на самого Кастильо, а касается только его супруги и их двоих детей.

Болуарте также отметила, что "ведущееся прокуратурой расследование в отношении жены Кастильо не должно помешать возможному предоставлению политического убежища" родственникам экс-главы государства.

Бывший глава государства Кастильо объявил 7 декабря о роспуске Конгресса (однопалатного парламента) и введении комендантского часа незадолго до того, как законодательный орган должен был собраться, чтобы проголосовать за отстранение его от власти из-за обвинений в коррупции. Парламентарии не стали отменять голосование и одобрили отставку президента. Военные и полиция высказались в поддержку Конгресса.

После отстранения Кастильо был задержан, ему было предъявлено обвинение в организации мятежа. Присягу в качестве главы государства приняла первый вице-президент Болуарте. После этого по всей стране начались акции протеста, во время которых погибло уже более 20 человек, сотни людей пострадали.